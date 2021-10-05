Таганрог, Ростовская область, 5 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за сильного ветра возможны перебои с подачей воды. О неудобствах предупредили жителей Таганрога.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Река Дон

«В связи с отгонными явлениями в реках Дон и Миус возможны перебои с подачей воды в Таганроге», — уточнили в таганрогском водоканале.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области порывы ветра в течение дня будут достигать 18 метров в секунду.