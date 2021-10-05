Петрозаводск, 5 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Карелии количество инфицированных коронавирусом жителей с начала пандемии превысило 67 тыс. человек. Об этом 5 октября сообщили в региональном оперштабе. За минувшие сутки в республике был выявлен 261 зараженный, что на 14 человек больше, чем днем ранее. Среди новых носителей SARS-CoV-2 шесть человек ранее прошли вакцинацию.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Состояние пяти человек из числа новых новых носителей врачами оценивается как тяжелое. Один подключен к аппарату ИВЛ.

В настоящий момент в ковидных стационарах Карелии находятся на лечении 845 пациентов. Состояние 40 из них оценивается как тяжелое, из них только один пациент ранее прошел вакцинацию от COVID-19. Шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии, двое на ИВЛ. За минувшие сутки в регионе резко сократилось количество свободных коронавирусных коек — с 15,1% до 13,8%.

Смогли вылечиться от коронавируса в Карелии 63 742 человека, в том числе 217 из них были выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. Умерли 888 пациентов, в том числе три летальных случая зарегистрированы за минувшие стуки. Летальность ковида в Карелии оценивается в 1,32% (2,77% в среднем в РФ).