Уфа, 5 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. 497 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в республике выявили 69 294 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 60 164 человек, в том числе 557 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за прошедшие сутки констатировали смерть 27 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 1 301 720 человек, завершили вакцинацию 1 193 984 человека.