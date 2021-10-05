Барнаул, 5 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло уже 5558 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 568 (+13 за сутки), из них 233 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 566 человек, +42 за сутки) и ОРВИ (52 763 человека, +307 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 811 детей (за сутки данные не изменились).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (79 002 человека, +270 за сутки) новый вирус победили 59 745 человек (всего +27 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 4570 (+1691 за сутки).

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