Вильнюс, 5 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. По итогам сентября 2021 года в Литве дилеры реализовали на 53,6% меньше новых легковых и легких коммерческих машин (сегмент LCV), чем за сентябрь прошлого года. Об этом сообщает портал AutoTyrimai со ссылкой на данные государственной компании «Регитра».

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Всего в прошлом месяце на литовском авторынке было продано 2263 машины. При этом весной в Литве наблюдался рост продаж автомобилей, а в начале лета наметилось падение. Так, в июле реализация снизилась на 2,4%, а в августе — на 26,5%.

Реализация легковых машин на литовском авторынке в сентябре снизилась на 56,6%, до 2030 экземпляров, а продажи легких коммерческих автомобилей, наоборот, выросли на 17,9%, до 231 единицы.

С начала 2021 года по сентябрь включительно в Литве было продано 29 096 новых машин — на 4,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, продажи автомобилей во Франции сократились на 20,5% в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем прошлого года.

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