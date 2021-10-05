Абакан, 5 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 5 октября в правительстве республики.

Павел Соболев ИА REGNUM Прибор для определения сатурации (насыщения крови кислородом). Один из самых часто используемых при работе с коронавирусными пациентами

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Жертвами COVID-19 в регионе стали пять женщин (63 года, 80 лет, 84 года, 89 лет, 94 года) и двое мужчин (74 года, 85 лет).

С начала 2021 года в Хакасии умер 751 пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, за прошедшие сутки в республике вывили 128 носителей коронавируса (с начала года — 21 915), выздоровели 192 человека.