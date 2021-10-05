Москва, 5 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В 2022 году государственный долг России вырастет. Об этом 5 октября заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совфеде.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Государственный долг в следующем году будет расти. Чистые заимствования составят 2 трлн 308 — чистые, то есть за вычетом погашения. И мы превысим долг в 21%», — заявил Кудрин.

«Я считаю, этот долг остаётся в безопасной зоне. У нас есть ещё запас прочности. В этом смысле долг — это наш второй резервный фонд. При хорошей кредитной истории для любой страны это хороший источник для работы», — указал он.