Гай, Оренбургская область, 5 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Гайский городской суд сегодня, 5 октября, избрал меру пресечения в отношении Александра Л., проходящего по громкому делу о тройном убийстве. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов, фигурант заключен под стражу на два месяца. Срок ареста исчисляется с момента задержания, то есть 3 октября.

kropekk_pl Убийство

В настоящее время у задержанного Александра Л. статус подозреваемого. Обвинение по всем преступлениям ему предъявят в течение дня 5 октября.

Напомним, в Гае 30 сентября совершено шокирующее преступление. Убиты три студентки медколледжа. Вероятный убийца задержан. Первоначально уголовное дело возбуждали по факту массового убийства. На сегодняшний день возбуждены новые уголовные дела по фактам изнасилования, насильственных действий сексуального характера, поджога квартиры и угона машины.