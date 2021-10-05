Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Центральную улицу Ростова-на-Дону — Большую Садовую — украсят лавандой. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Растение

«Красиво цветущее и приятно пахнущее растение украсит улицу Большую Садовую. Стартовали от переулка Газетного в сторону Театральной площади. На территории Кировского района вдоль одной из главных улиц города появится почти 6 тысяч лавандовых кустов на площади свыше 800 кв. метров», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

Озеленение улицы продлится до 10 октября. Затем высадка лаванды продолжится на территории Ленинского района донской столицы.

Логвиненко пообещал, что растениям обеспечат должный уход.