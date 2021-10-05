Киев, , 12:46 — REGNUM Вопрос о том, почему председатель исполкома украинского национального совета реформ, бывший грузинский президента Михаил Саакашвили был «контрабандой» вывезен на территорию Грузии задала 5 октября секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову депутат Верховной рады страны от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко во время своего выступления в парламенте.

Ирина Геращенко Vadim Chuprina

«Господин Данилов, мы хотим вас спросить, а как же так происходит, что у нас уже контрабандой вывозят в контейнерах руководителя офиса простых реформ в Грузию? У нас уже дырка на границе, и происходит торговля людьми в прямом эфире», — сказала она.

При этом бывший грузинский президент был задержан в Грузии, где он объявлен во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам, 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в грузинской Генпрокуратуре заявили, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно попал на территорию Грузии 29 сентября.