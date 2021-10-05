Сеул, 5 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило стабилизационным облигациям в долларах и евро, которые планирует выпустить правительство Южной Кореи, рейтинг «Аа2». Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные агентства.

Kenny J Lee Южная Корея

Эксперты отмечают, что данное решение принято в связи с «большой, конкурентоспособной и диверсифицированной экономикой», которая имеет более благоприятные среднесрочные перспективы роста, чем экономики других развитых стран.

Между тем агентство Standard & Poor's присвоило стабилизационным облигациям рейтинг «АА», а агентство Fitch — рейтинг «АА—».

Известно, что облигации на сумму $1,5 млрд будут выпущены в конце текущего года с целью стабилизации валютного курса.