Красногорск, 5 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти вверх. Об этом свидетельствует опубликованная 5 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 1788 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 55 случаев меньше аналогичного показателя 4 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1733 человек, а днем ранее — у 1646 жителей.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 25 110 случаев заражения коронавирусом.