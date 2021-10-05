Таганрог, Ростовская область, 5 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области при пожаре в многоквартирном жилом доме спасли десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар

Огонь в доме на улице Пальмира Тольятти в Таганроге вспыхнул в ночь на 4 октября. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Обошлось без пострадавших. Десять человек были эвакуированы.

Причиной возгорание стало короткое замыкание электропроводки.