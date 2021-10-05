Ульяновск, 5 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В образовательные учреждения Ульяновской области по программе «Земский учитель-2021» трудоустроили 14 педагогов. Каждому из них выплатили 1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

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По итогам конкурсного отбора победителями в 2021 году признаны 14 претендентов. Их трудоустроили в девяти муниципалитетах Ульяновской области: Барышский, Карсунский, Новоспасский, Сурский, Ульяновский, Николаевский, Мелекесский, Новомалыклинский районы и город Новоульяновск.

Программа реализуется с прошлого года с целью привлечения специалистов в сельскую местность и небольшие города, а также для обеспечения школ педагогами по востребованным специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в рамках Недели учителя пройдут встречи руководства регионального министерства образования и науки со студентами — будущими педагогами, молодыми учителями школ, участниками проекта «Земский учитель», пройдут церемонии награждения педагогов — победителей различных конкурсов. Во всех образовательных учреждениях будут организованы онлайн флешмобы «Моя профессия», а в Калуге состоится торжественная закладка Аллеи заслуженных учителей.

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