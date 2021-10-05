Москва, 5 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В 2022 году объём расходов будет естественным образом меньше относительно показателей 2021 года. Об этом 5 октября заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Я часто слышу по расходам, что у нас идёт по федеральному бюджету — рассылают такое, — сокращение целого ряда расходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом», — заявил Кудрин.

«Я предлагаю к этому относиться аккуратно, потому что мы в 2021 год имели пик расходов, связанный с антикризисными программами», — подчеркнул он.