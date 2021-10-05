Вальядолид, Испания, 5 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Пленум городского совета Вальядолида одобрил предложение о поддержке и солидарности с обществом острова Пальма, который уже более двух недель страдает от извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Декларация была вынесена на рассмотрение на пленарном заседании по согласию всех политических сил — PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Valladolid Toma la Palabra и Vox.

Впоследствии документ был одобрен путём голосования.