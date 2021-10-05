Джакарта, , 12:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил военных с 76-й годовщиной создания национальных вооруженных сил. Об этом глава государства написал в Twitter.

Джоко Видодо Indonesia.go.id

«Солдаты вооруженных сил Индонезии не только являются главными защитниками суверенитета страны и территориальной целостности, но также могут помочь людям справиться с другими проблемами, от стихийных бедствий до пандемии», — написал президент Индонезии в Twitter.

Глава государства также поблагодарил военных.

От имени народа, нации и государства Джоко Видодо выразил свою глубочайшую признательность военным за упорный труд, защиту национального суверенитета, территориальной целостности государства и нации.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская национальная армия продемонстрировала силу своего военно-воздушного флота на 76-й годовщине создания национальных вооруженных сил.

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