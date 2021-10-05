Москва, 5 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Параальпинист из Уфы Рустам Набиев, который потерял обе ноги после трагедии в 2015 году, стал первым в мире человеком, который на одних руках забрался на вершину восьмитысячника Манаслу (8163 м).Этот рекорд был достигнут вопреки прогнозам опытных альпинистов, обстоятельствам, обычному представлению о границах возможного. Рустам Набиев самостоятельно прошел сложнейший маршрут, на котором встречались вертикальные ледопады, трещины глубиной до 50 метров, лавиноопасные участки. Экспедиция длилась 34 дня. Штурм и спуск с вершины занял 6 суток. Совокупно за время восхождения Рустам прошел на руках 35 километров. По мнению членов Общественной палаты РФ, это восхождение должно войти в мировую историю альпинизма.