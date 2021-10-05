Москва, 5 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Россия сталкивается с перспективой энергоперехода в мировых масштабах и снижения доли углеводородных источников энергии в частности. Об этом 5 октября заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совфеде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Мне нравится, что правительство понимает, что с учётом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире, нам тоже нужно быть очень осторожными — это тот источник, который на треть закрывает федеральный бюджет сейчас, он может снижаться», — заявил Кудрин.

Согласно мировым прогнозам, к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза, отметил он.

«Для России это тоже вызов. Вообще, российская нефтяная отрасль живёт примерно 60 лет. И вот у нас осталось лет 10−15, чтобы если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы», — указал Кудрин.