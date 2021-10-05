Воронеж, 5 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Воронежской области 5 октября подтверждено 593 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

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Всего в области были зарегистрированы 136 тыс. 259 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 112 тыс. 493 пациента, в том числе 333 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 4484 человека. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.