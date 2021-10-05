Екатеринбург, 5 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Свердловской области 4 октября выявили 526 случаев COVID-19. 113 из них в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 141 596 носителей коронавируса. Вылечились 130 340.

От ковида скончался ещё 41 пациент. За весь период пандемии зарегистрировано уже 6502 летальных исхода.