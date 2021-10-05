Киев, 5 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на два дня отстранён от ведения пленарных заседаний. Парламентарии 5 октября проголосовали за соответствующую инициативу фракции «Слуга народа».

Rada.gov.ua Дмитрий Разумков

Предложение временно отстранить спикера Разумкова поддержали 240 парламентариев. Для решения было достаточно 226 голосов.

По регламенту украинского парламента отстранить председателя можно только на два пленарных заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты фракции «Слуга народа» инициировали процедуру отставки Разумкова, так как он якобы стал действовать не по программе партии.

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