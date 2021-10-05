Москва, 5 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Начали свою трудовую деятельность до совершеннолетия 46% жителей России. Стали работать в 14−17 лет 36%, в 10−13 лет — 6%, пробовали работать до 9 лет 2% граждан, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Юлия Карнаева ИА REGNUM За работой

Получили первый опыт работы в возрасте 18−21 года 42% респондентов, после 22 лет — 12% опрошенных. Мужчины начинают работать раньше женщин — в среднем в 17,2 года против 18,3.

Позже всех начали трудовую деятельность люди, сейчас работающие врачами (19,9 года), фармацевтами (19,5 года) и программистами (19 лет). В молодом возрасте начали работать те, кто сегодня занят в службах доставки, (в 14,9 года), официанты (в 15,5 года) и диспетчеры (в 16,8 года).

Опрос проведен 21−23 сентября 2021 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет в 507 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, планируют поменять род трудовой деятельности 47% работающих жителей России.

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