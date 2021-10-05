Москва, 5 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) назначен глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц. Об этом 5 октября сообщает «Чемпионат».

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Отмечается, что Хачатурянц утверждён и.о. главы РПЛ по итогам голосования, проведённого на заседании клубов лиги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, которую он возглавлял с ноября 2007 года.