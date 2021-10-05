Уфа, 5 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Тело 85-летнего мужчины с признаками наезда на него автомобиля обнаружено в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Грузовик

Сообщается, что утром 4 октября в Уфимском районе на автодороге М-5-Уптино было обнаружено тело 85-летнего жителя Уфы.

Стражи порядка установили, что неустановленный водитель на автомобиле выезжал с прилегающей территории и наехал на пожилого мужчину. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. С места ДТП водитель скрылся.

«На кадрах, снятых наружной камерой, видно, что мужчина двигался по направлению движения автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан на территории Самарской области. Им оказался 42-летний мужчина», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам водителя, он не заметил мужчину, когда управлял грузовиком «Mercedes».

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе во время движения загорелся пассажирский автобус.