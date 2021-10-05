Одинцово, Московская область, 5 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Современную общеобразовательную школу построят в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Подмосковья. Об этом 5 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Rk.gov.ru Школа

На данный момент выдано разрешение на строительство здания. Объект рассчитан на 550 учащихся. Согласно проекту, в новом здании учреждения будут предусмотрены просторные учебные и специализированные классы, лаборатории и мастерские, методические кабинеты и классы для кружков, актовый и спортивный залы, а также столовая с пищеблоком полного цикла.

«Это будет современная школа, соответствующая последним образовательным стандартам. Сдать новый объект образования планируется в 2024 году», — сказано в сообщении.