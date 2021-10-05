Ташкент, , 12:36 — REGNUM В Узбекистане проживает свыше 200 тысяч граждан туркменской национальности. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов Press-service.uz

«Они живут в мире и согласии, единой дружной семьёй с представителями всех других наций и народностей, составляющими многонациональный народ Узбекистана», — отметил Мирзиёев.

«Мы будем и далее создавать им все условия для развития родного языка, культуры, традиций и обычаев», — подчеркнул Мирзиёев.

Уверен, сказал Мирзиёев, что «парк «Ташкент» в Ашхабаде, создаваемый по инициативе уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича, станет ещё одним новым символом дружбы между нашими народами».

Напомним, что 4−5 октября президент Туркмении Бердымухамедов находится в Ташкенте с официальным визитом.