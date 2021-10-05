Москва, 5 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Council.gov.ru Ольга Баталина

Решение принято в связи с переходом Баталиной на другую работу, говорится в тексте документа.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ольга Баталина может занять одну из должностей в новом созыве Государственной думы РФ.