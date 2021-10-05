Томск, 5 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Коэффициент распространения инфекции составил 0,97. Таким образом, всего за время пандемии в области подтверждено 44 115 случаев инфицирования.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 36 871 человек, в том числе 51 за последние сутки. Занятость коечного фонда для ковид-пациентов, по состоянию на 5 октября, достигла почти 79%.