Сургут, Югра, 5 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. На Ямале 5 октября туман над Новым Уренгоем задерживает вылеты авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

alexandergroshev Аэропорт Сургута

Также из-за тумана в аэропорту Нового Уренгоя не смог приземлиться самолёт авиакомпании «ЮТэйр», выполняющий регулярный рейс сообщением Уфа — Новый Уренгой. Воздушное судно произвело посадку на запасной аэродром в Сургуте.

Задерживается рейс авиакомпании «ЮТэйр» UT-1012 сообщением Новый Уренгой-Уфа, и рейс авиакомпании «Ямал» YC-317 сообщением Новый Уренгой — Омск.

Представителями авиакомпаний в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам оказываются услуги.