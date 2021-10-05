Москва, 5 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В 2022 году цена отсечения по нефти составит 44,2 доллара за баррель и далее продолжит расти. Об этом 5 октября заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Бюджетное место меняется с учётом изменения цены отсечения: всё, что выше определённой цены, будет зачисляться в фонд национального благосостояния. Эта цена меняется в связи с заложенным бюджетным правилом с индексацией на 2%. В 2022 году это будет 44,2 доллара за баррель. Уже в 2023 году — 45. Я когда-то мечтал, чтобы 45 было, наконец-то! Считал, что его можно смягчить, и оно естественным образом становится на уровне 45 долларов», — заявил Кудрин.