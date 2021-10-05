Белгород, 5 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Белгородской области 5 октября подтверждено 208 случаев заражения коронавирусом, что на 10 больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после выздоровления 242 пациента, шесть человек скончались. На вакцинацию от COVID-19 подана ещё 1 021 заявка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрирован 54 891 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 48 285 человек, скончались от осложнений 1 185 пациентов.

Госпитализированы в стационары 1 795 человек, лечатся амбулаторно 3 626 жителей, самоизоляцию соблюдают 14 272 белгородца.

Полный курс иммунизации прошли 707 648 добровольцев, всего на вакцинацию подано 760 724 заявки.