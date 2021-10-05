Москва, 5 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Корабль «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к Международной космической станции (МКС).

МКС

Ракета «Союз-2.1а» была запущена 5 октября с площадки Байконура в 11:55 мск. Сближение с МКС займет примерно 3 часа 17 минут. Стыковка с модулем «Рассвет» МКС запланирована на 15:12 мск.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, являющийся командиром космического корабля «Союз МС-19», во время своего нахождения на Международной космической станции совершит несколько выходов в открытый космос.

Читайте также: Космонавт Шкаплеров несколько раз выйдет в открытый космос на МКС