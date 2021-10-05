Кэри, США, 5 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В онлайн-магазине Epic Games Store (EGS) спустя почти три года после запуска появится система достижений игроков (achievements). Об этом 5 октября сообщает портал Kotaku.

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

Издание отметило, что раньше некоторые игры EGS предлагали достижения, но сейчас администрация сервиса отделила их от своей разработки. Она сообщила, что новая система, которую запустят «на следующей неделе» будет встроена прямо в магазин, т. е. будет работать так же, как и система достижений в Steam.

Игроки смогут получать баллы, которые в EGS будут обозначаться как «XP», всего будет четыре уровня достижений: бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. Первыми к системе подключат игры Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena, Zombie Army 4 и Alan Wake Remastered.

Напомним, запуск Epic Games Store состоялся 6 декабря 2018 года. Сервис известен тем, что проводит еженедельные акции, в рамках которых геймеры могут бесплатно добавить в свою библиотеку какую-либо игру. Epic Games также считает свой магазин главным конкурентом Steam, однако, как отмечают многие геймеры, на текущем этапе развития он сильно уступает по функционалу сервису компании Valve.