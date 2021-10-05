Тбилиси, 5 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией и Турцией 5 октября произошло два землетрясения подряд. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Сообщается, что подземные толчки произошли возле села Самеба Цалкского муниципалитета. Первый раз их зафиксировали в 12:07 по местному времени (11:07 мск), второй раз — в 12:31.

По данным сейсмологов, сначала магнитуда землетрясения составила 4,1, а потом — 3,8. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Стоит отметить, что на юге Грузии летом 2021 года участились случаи землетрясения. Чаще всего они происходят возле села Самеба.