Варшава, 5 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Польские власти считают, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») поставки газа станут дешевле, чем через территорию Украины, и в Варшаве собираются противодействовать прекращению транзита газа по украинскому направлению. Об этом 5 октября заявил заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач в эфире Польского радио.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

По мнению замглавы МИД Польши, в дальнейшем «для остановки транзита через Украину будут официально использоваться не политические, а экономические аргументы».

«Вдруг окажется, что по «Северному потоку — 2» (поставки газа) намного дешевле, чем через Украину. К такой аргументации мы уже (в настоящее время) можем подготовиться», — сказал он.

Также Пшидач добавил, что этот вопрос, по его мнению, находится в компетенции Европейской комиссии и добавил, что Польша ждет от последней реакции на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цена на газ в Европе достигла $1300 за тысячу кубометров.