Ульяновск, 5 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области не снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют обновленных данные оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 5 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 84 719 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 340. Победили болезнь 74 134 ковидных больных, в том числе за последние сутки вылечились 240 пациентов. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 больных. Таким образом, всего с начала пандемии скончались 2653 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Российской Федерации за последние сутки выросло на 25 110, достигнув 7 637 427.

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