Тбилиси, 5 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Правительство Грузии увеличило прогноз роста ВВП в 2021 году до 9,5%. Об этом говорится в проекте госбюджета на 2022 год, представленном на рассмотрение в парламент республики.

Pixabay.com Рост ВВП

«Правительство ожидает, что в этом году экономика вырастет на 9,5% и в номинальном выражении составит 58, 4 млрд лари (около $18,6 млрд)», — говорится в пояснительной записке к госбюджету.

Рост инфляции по итогам года ожидается на уровне 8,9%.

По прогнозу на 2022 год, ВВП Грузии вырастет на 6% и составит 64,7 млрд лари (около $20,6 млрд). К 2025 году ожидается, что ВВП страны достигнет 82,6 млрд лари (около $26,3 млрд).

Стоит отметить, что изначально в госбюджете Грузии на 2021 год был заложен рост ВВП в размере 4,3%. В июле в связи с резким ростом фактических показателей экономики этот прогноз был увеличен до 7,7%.