Оренбург, 5 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области за последние сутки, по состоянию на 5 октября, зафиксировано 22 летальных исхода по причине коронавирусной инфекции. Это максимальный показатель с начала пандемии в регионе.

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По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с конца марта 2020 года на территории Оренбуржья зафиксировано 79 160 носителей коронавируса. Выздоровел 67 591 человек. Скончались 2053 оренбуржца.

Напомним, в области ужесточают аниковидный режим. В нескольких городах ученики среднего и старшего звена школ (за исключением выпускников) учатся дистанционно. Такой формат сохранится, пока эпидситуация не начнет улучшаться.