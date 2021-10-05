Москва, 5 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В России предпринимается недостаточно мер для ускорения экономического роста. Об этом 5 октября заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Правительство определило очень просто: 3% на 2022 года, 3% на последующие годы. Прямо такая ровна цифра, 3% экономического роста», — заявил Кудрин.

«Мы оцениваем это как так называемый целевой прогноз. Что в этом определении может быть такого плохого? Давайте добиваться 3%, но когда мы говорим «целевой», это скорее желаемый. нам нужно дополнительное подтверждение в виде реформ и других шагов, что мы получим этот рост. Пока мы считаем его несколько оптимистичным», — указал он.