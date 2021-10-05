Тамбов, 5 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области 5 октября подтверждено 134 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Симптомы коронавируса

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Всего в области были зарегистрированы 44 тыс. 74 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 41 тыс. 571 пациент, в том числе 36 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 930 человек. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.