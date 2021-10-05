Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС), который признано правительством РФ единственным строителем метрополитена Санкт-Петербурга, к середине октября 2021 года заключит контракты по госзакупкам на 700 млн рублей. Об этом 5 октября сообщил генеральный директор АО «Метрострой Северной Столицы» Владимир Шмидт.

Metrostroy-spb.ru Проходка тоннеля в метро Петербурга. Фото ОАО «Метрострой»

«Плановая дата начала работ по метростроению силами АО «МССС» — 12 октября. К этому моменту мы закончим прием сотрудников ОАО «Метрострой» (признан банкротом, — прим. ред.) в новую компанию. К этому сроку будут заключены договора на поставку строительных материалов и аренду основного производственного оборудования. Общий объем закупок для работ по Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиям до конца года составит более 700 млн рублей», — пояснил Шмидт.

Как отметили в Смольном, статус единственного поставщика новой компании поможет Петербургу выйти на необходимый уровень развития городской подземки.

«С учетом планируемого поступления в городской бюджет дополнительных средств в виде налоговых отчислений компании «Газпром», ежегодные расходы на строительство метро будут увеличены до 50 миллиардов рублей. Такие объемы финансирования позволят к 2024 году сдать сразу три станции: «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт» в Красносельском, Кировском и Василеостровском районах», — сказал губернатор Александр Беглов.

Отметим, что при дополнительных инвестициях появится возможность запустить до 12 станций метрополитена, в том числе станцию «Кудрово» с электродепо «Правобережное» на территории Ленинградской области. Строительство этой станции метро позволит обеспечить доступным видом городского транспорта как жителей Ленинградской области, так и жителей Петербурга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что АО «Метрострой Северной столицы» — совместное предприятие правительства Санкт‑Петербурга (65%) и Группы ВТБ (35%). Общество было учреждено 12 октября 2020 года для реализации планов Петербурга по строительству метро. 1 октября 2021 года правительство РФ признало МССС единственным исполнителем осуществляемых комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В постановлении федеральные власти прописали 37 пунктов, по которым в ближайшее время АО должно будет начать работу.