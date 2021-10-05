Москва, 5 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Инфляция по итогам 2021 года может оказаться выше, чем это закладывает Банк России в своих оценках. Об этом 5 октября заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Инфляция ожидается 5,8% по официальному прогнозу, но уже к 1 октября 5,2%. Поэтому это скорее оптимистический сценарий», — заявил Кудрин.

«Всегда когда мы недооцениваем инфляцию, мы должны потом корректировать свои решения на доиндексацию социальных пособий, поддержки населения. И, конечно, мы понимаем, что наши некоторые вклады тоже обесцениваются», — указал он.