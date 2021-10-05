Чебоксары, 5 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 95, выздоровели 80 пациентов. Соответствующие данных публикует 5 октября оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

С начала пандемии в республике официально выявлено 34 413 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 95. Это на пять случаев больше, чем было сутками ранее.

Выздоровели в Чувашии 31 104 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки вылечились 80 больных.

Жертвами коронавируса в республике стали ещё 15 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умерли 2376 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на предпринимаемые в России беспрецедентные усилия по сдерживанию пандемии, распространение коронавируса продолжается. В регионах развернуто в полтора раза больше коек, чем осенью прошлого года.

Читайте также: Эпидемия коронавируса: в России готовятся к любому развитию событий

Читайте также: В театры и кинозалы Чувашии будут пускать по QR-коду