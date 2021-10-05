Брюссель, 5 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Компания Toyota представила тизерное изображение нового кроссовера Toyota Aygo X. Изображение распространила пресс-служба автопроизводителя.

Toyota Тизер Toyota Aygo X

Новый компактный кроссовер Toyota получит название Aygo X, где X означает Cross. Построена новинка будет на «тележке» GA-B, которая лежит в основе моделей Yaris и Yaris Cross.

Новинка предназначена для города. Ожидается, что кроссовер, который станет представителем сегмента A, будет самой компактной моделью в линейке Toyota в Европе.

Судя по тизерному изображению, модель будет очень похожа на концепт Aygo X prologue, который дебютировал весной текущего года. Серийная модель Aygo X получит оригинальные задние фонари и «крылоподобную» переднюю оптику.

Aygo X будет представлен в начале ноября 2021 года.

Напомним, кроссовер Toyota Yaris Cross получил пять звезд после серии краш-тестов по безопасности австралийской системы ANCAP.

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