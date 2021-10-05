Минск, 5 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Белоруссии гражданин России ответит перед правосудием за оскорбление заместителя генерального прокурора республики. Как сообщили 5 октября в Генеральной прокуратуре республики, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 369 УК Белоруссии.

Цитата из м/ф «Следствие ведут Колобки». реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР

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В ведомстве уточнили, что подозреваемый 1980 года рождения разместил в телеграм-канале «Каратели Беларуси» оскорбительный комментарий в отношении заместителя генпрокурора Белоруссии, связанный с выполнением им служебных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прокуратура Минска возбудила уголовное дело по фактам распространения в интернете персональных данных и информации о частной жизни прокурорского работника, а также его публичного оскорбления как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей.

От действий неизвестного пострадала помощник прокурора Центрального района столицы Белоруссии. Размещённая злоумышленником в одном из Telegram-каналов информация причинила существенный вред правам и законным интересам работника надзорного ведомства.