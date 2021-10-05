Ташкент, , 12:23 — REGNUM Мир и стабильность в Афганистане являются залогом устойчивого развития всего региона Центральной Азии, считают президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов Press-service.uz

«Готовы продолжить оказывать необходимую гуманитарную помощь афганскому народу, активно взаимодействовать с туркменскими партнерами в реализации важных социально-экономических и инфраструктурных проектов в этой стране», — заявил Мирзиёев в ходе переговоров со своим туркменским коллегой.

Напомним, что 4−5 октября президент Туркмении Бердымухамедов находится в Ташкенте с официальным визитом.