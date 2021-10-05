Якутск, 5 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Авиаперевозки, осуществляемые в Якутии компанией «Аэропорты Севера» депутат Госсобрания региона Виктор Фёдоров считает болезненной проблемой. Об этом он заявил на заседании пресс-клуба Госсобрания региона, посвящённом развитию малой авиации 5 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Aeroprints.com Самолёт

Читайте также: Якутия бездарно тратит бюджетные деньги на авиацию — депутат

«У нас больная проблема — аэропорты Севера. Там просто обдираловка, тарифы в 6−7 раз выше, чем российские. Федеральное казённое предприятие не должно зарабатывать деньги, оно должно получать средства из бюджета 100%», — сказал Виктор Фёдоров.

Он подчеркнул, что рейсы по Дальнему Востоку финансируются из бюджета страны на 70−80%, а по Якутии — всего на 30%.

«Естественно, они бросились зарабатывать, тарифы неподъёмные и так далее», — отметил депутат.

Он считает необходимым субсидировать авиаперевозки по республике из федерального бюджета, а также применить понижающий коэффициент 0,25 для всех сборов аэропортов и тарифов для малых судов авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию с авиаперевозками в республике Виктор Фёдоров назвал транспортным геноцидом. По мнению народного избранника, деньги на организацию перелётов в регионе используются неэффективно.