Джакарта, 5 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди остановилась на пяти основных вопросах на встречах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Republika.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Во-первых, Ретно Марсуди объяснила, что необходимо внедрить структуру организации туристических коридоров в регионе.

Второй вопрос, который подняла Ретно Марсуди, касался укрепления АСЕАН. По словам главы МИД Индонезии, укрепление АСЕАН важно для того, чтобы ассоциация могла работать более эффективно и могла хорошо реагировать на вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается организация.

Третий поднятый вопрос был связан с позицией Индонезии в отношении сотрудничества США и АСЕАН. Основным направлением сотрудничества между АСЕАН и США является укрепление связей в Индо-Тихоокеанском регионе.

Затем Ретно Марсуди заявила, что твердо привержена поощрению уважения прав человека, в том числе в рамках АСЕАН.

Пятый вопрос — это реализация усилий АСЕАН по улучшению ситуации в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия разочарованы позицией военных Мьянмы в поддержании мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.