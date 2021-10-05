Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM Первое заседание свердловского Заксобрания нового созыва назначено на 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального законодательного органа.

Заксобрание Свердловской области

Zsso.ru

В ходе заседания депутаты примут присягу. А затем им предстоит избрать председателя парламента, его заместителей, а также глав комитетов и их заместителей, глав постоянных комиссий, и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходили 17−19 сентября. Большинство мест в парламенте получили представители «Единой России».